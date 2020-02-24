全球經貿戰：42國擬加強限制輸出科技　分析指針對中國

外國傳媒報道，為了應對網絡攻擊及其他國際威脅，美國及日本等42個加入《瓦森納協定》(The Wassenaar Arrangement)的國家，決定將出口管制範圍，擴大到軍事級網絡軟件及可作為武器的半導體製造技術。有分析指，此舉主要目的是防止技術外流到中國及北韓等國。

資料顯示，世界主要的工業設備和武器製造國在1996年簽署《瓦森納協定》，目的在管制常規武器和軍民兩用等敏感技術輸往中國、北韓等國家。成員國除了美國、日本之外，還有英國、俄羅斯、印度、南韓等共42個國家，中國、伊朗，以及北韓則未參加。

過去該協定出口限制的對象，以常規武器及部分機床等為主，此次則欲在管制對象中，新增可轉為軍用的半導體基板製造技術，以及可用於攻擊的軍用軟件等。

去年12月在奧地利召開的出口管理部門會議上，各國代表一致同意擴大管制對象，而日本政府接下來，也將計劃加強產品及相關技術的出口手續。

高性能晶圓是使用納米級細光設計的尖端半導體晶片製造中，不可或缺的零組件，報道也指出，日本國內從事高性能半導體基板材料晶圓製造的廠商若成為管制對象，產品及相關技術出口就必須申請許可。

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