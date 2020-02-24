【疫市求生】面對失業乾塘？4類打工仔唯有咁樣度難關...

新冠肺炎疫情持續，不論大小企業都嘆生意難做，故近期裁員、放無薪假的消息不絕於耳。而無論你屬於以下哪一類打工族，都是時候檢討一下個人以至家庭的財政狀況，做好預算，度過難關。

【失業大軍:先了解財務狀況】

如果你不幸成為今輪疫情下的受害者，被公司裁走而加入失業大軍，在急於搵份新工的同時，不要忘記了解清楚自己的財務狀況如何。

被裁後你可能獲得一筆長期服務金或遣散費，這筆錢是應付短期生活需要的「救命錢」，應小心使用。

安柏環球投資部總監梁偉民表示，對於失業人士，如果之前沒有準備可維持3至6個月生活開支的應急錢，現在已經太遲，惟有當成一個教訓。財務上沒有準備的失業人士，現時應立即想想哪些資產可以較快套現，最好是不會有太多價格上的損失。股票、基金、又或保單的現金價值都可優先考慮。另一方面，在支出上要緊縮一點，盡量減少，而在衣食住行四方面，較能改變的是購物和飲食上。

香港財務策劃師學會董事張言銘指，失業意味收入變零，以及面對不知幾時有新工作的壓力，所以應立即檢視個人資產和負債，包括要清晰有幾多現金，以及在必需時賣走資產變成現金以應付生活開支。

同時要做好預算，知道每月開支需要幾多，並在短期盡量減低非必要的開支。至於定期的供款和還款（例如按揭），不應遲還，信用卡還款亦不要只付最低還款額，以免衍生更多費用。另更重要的是，要保持正面心境。

【放無薪假：警惕短線投資風險】

部分公司因生意大跌，員工要放無薪假，被要求全月放無薪假的，變相短期零收入；另有些則要求一個月放幾日無薪假，類似於短期減薪。

梁表示，部分人放無薪假後變得空閒，心郁郁想在股市賺一筆，但提醒投資愈短線，投資風險和難度都會增加。當然，如果本身對投資有研究，則可趁放假時做多點功課，發掘投資機會。

投資以外，他建議亦可花一點時間思考個人事業和行業前景，例如科技會令一行業興旺和衰落，行業未來有多少發展空間？又例如過去十年依靠內地旅客的行業，將來趨勢會否改變？大家亦可增值自己，提升工作能力，減低被裁的機會。

【居安思危：預備6至12個月應急錢】

這類打工仔現時未受裁員減薪影響，一切如常，但萬一香港經濟繼續惡化，這類打工仔亦未必可獨善其身，居安思危才是正確態度。

梁認為，每人都有居安思危的需要，不妨抽少少時間檢閱個人財務狀況。消費可短暫節省一點、投資可由進取轉為保守一點、預備應急錢可預多一點，例如可支持3至6個月生活開支的應急錢，增至6至12個月。

基於經濟正在下行，張建議應居安思危確保有足夠現金在手，甚至逐步減低開支，調低使費預算，為有可能出現較壞情況做好準備。

【「鐵飯碗」族：可趁資產跌價入市】

淡定一族則要視乎你是否真的有條件淡定，如果是真正的鐵飯碗，例如不犯嚴重過錯肯定不會被裁走的政府工，則非常穩定兼不受經濟起落影響。梁指，這群淡定一族有條件可趁資產跌價入市，並可揀選非防守性股份，博跌得多之後亦彈得多，但亦提醒現時港股跌幅不算很多。至於不是真正鐵飯碗的淡定一族，他建議還是應居安思危。

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