【大行報告】高盛：內地加快建網 有利5G供應鏈
2020年02月24日 14:51
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高盛發表報告指，工業和信息化部召開電話會議，表示要加快推進5G發展、做好信息通信業復工復產工作。該行相信政策將加快5G網絡建設，對5G供應鏈有正面作用。
該行指，工信部重申電訊行業的重要性，認為行業復甦將帶動及支持其他行業復產，同時將指導電訊公司應評估疫情、設計及優化5G網絡建設計劃，並加快獨立組網5G建設步伐，支持基建投資及供應鏈發展。
會議亦提及要推動5G及其他行業的協同，包括是工業、醫療、教育等，並加快5G工業互聯網應用以支持行業數碼化。同時擴展5G應用，包括是線上教育、遙距醫療訓練及在家工作等；地方工信部亦建立復產機制，並密切監測生產情況。該行相信支援政策將帶動5G建設加快。
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