【大行報告】高盛：內地加快建網　有利5G供應鏈

2020年02月24日 14:51
  • 東網電視
    更多新聞短片
    高盛發表報告指，工業和信息化部召開電話會議，表示要加快推進5G發展、做好信息通信業復工復產工作。該行相信政策將加快5G網絡建設，對5G供應鏈有正面作用。
    該行指，工信部重申電訊行業的重要性，認為行業復甦將帶動及支持其他行業復產，同時將指導電訊公司應評估疫情、設計及優化5G網絡建設計劃，並加快獨立組網5G建設步伐，支持基建投資及供應鏈發展。
    會議亦提及要推動5G及其他行業的協同，包括是工業、醫療、教育等，並加快5G工業互聯網應用以支持行業數碼化。同時擴展5G應用，包括是線上教育、遙距醫療訓練及在家工作等；地方工信部亦建立復產機制，並密切監測生產情況。該行相信支援政策將帶動5G建設加快。
    該行將中興通訊(00763)及京信通信(02342)評級降至「中性」，相信正面因素已反映在股價上。而中興A及H股股價相當於該行對其今年每股盈利預測的32倍及20倍，認為估值上行空間有限。
    －－－－－－
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
    想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。