新冠肺炎：花旗建議沽空歐元兌人民幣

外國傳媒報道，花旗銀行發表報告，建議沽空歐元(EUR)兌離岸人民幣(CNH)，因上周五(21日)歐洲PMI數據對歐元帶來的支持，已在新冠肺炎疫情蔓延之際快速消退。

花旗的策略是在7.671的位置，賣出2個月的EUR/CNH遠期(相當於即期價格7.6290)，目標價位7.45(即期價格)，止蝕位7.73(即期價格)。另外，用歐元做好人民幣的風險敞口(即沒有對沖的風險)在兩個月的時間內有0.55%的息差。

該行指出，新冠肺炎疫情在中國以外正迅速蔓延令人擔憂，除了中國經濟受損的外溢效應外，許多國家的經濟增長將受到直接打擊，未來幾周這些國家的政策應對可能會進一步明朗，估計人民幣的表現有機會超越非美元的其他貨幣。

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