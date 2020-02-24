新冠肺炎：再鬆綁！蘇州降十幅住宅地成本

新冠肺炎重挫內地經濟，地方政府繼續發力撐內房。江蘇省蘇州市自然資源和規劃局周一(24日)再發公告，對十幅住宅地皮(僅1幅含部分商業用地)取消竣工預售許可調整價，並表示土地使用權網上競價超過市場指導價(含市場指導價)、按價高者得的原則確定競得人。

竣工預售許可調整價，即土地出讓成交價超過市場指導價一定比例，需工程竣工驗收後方可申請預售許可。蘇州市公布的新措施，意味現時有關地皮的拿地成本有所下降，或提升房企拿地積極性。

值得留意的是，上周三(19日)該局已印發通知，預告新出讓地皮不統一要求項目工程結構封頂後銷售。惟該局相關人士強調，此舉並非取消現房銷售政策，只是針對新出讓地皮，具體如何執行，會在每個項目發布公告並按各自公告執行。

此外，上周五(21日)駐馬店市政府推出「需求側」的邊際放鬆樓策，包括降低公積金購買首套房首付比例、提高公積金貸款額度、給予購房補貼等17條政策。

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