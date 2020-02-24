仲量聯行：上月中環甲廈空置率4%　5年最高

仲量聯行公布的《香港地產市場觀察》指出，中環甲級寫字樓空置率於1月升至4%，為5年以來最高，導致中環甲級寫字樓租金跌幅為各區最高。

上月各主要商業區空置率持續上升，令整體甲級寫字樓租金按月下跌0.9%。由於中環甲級寫字樓空置率升至4%，為2014年8月以來的新高，租金按月下跌1.1%至平均每方呎120港元，跌幅為各區最高。

中環的寫字樓租賃需求仍然疲弱，新租賃成交按月下跌49%。租務活動主要來自區內的輕微擴充需求。例如，廣發銀行承租交易廣場一期13,000方呎樓面，將由同區另一幢甲級商廈遷入，並略為擴充樓面。

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷表示，整體甲級寫字樓於上月錄得173,600方呎的負吸納量。現時的租賃需求仍然主要來自希望遷往非核心商業區的需求。新型肺炎疫症令寫字樓租賃需求減弱，個別企業暫緩租賃決定。市場尚有少樓面的租賃成交，租賃需求主要集中新興商業區。

投資物業市場方面，商廈及商舖物買賣交投仍然呆滯。仲量聯行大中華及香港研究部主管黃志輝表示，市場只錄得零星的細碼寫字樓成交，並以中環以外的寫字樓為主。商舖市場的投資者更趨謹慎，主要對非核心購物區價格在3,000萬元以下的細碼商舖較感興趣。

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