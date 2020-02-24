【深度解構】制度落伍！港企陷「海嘯級」生存危機

財經媒體彭博報道，一如香港財政司長先前發出的警示，已受到數月抗議活動摧殘的本地企業，進一步遭遇新冠病毒疫情重創，香港眼下正面臨一場「海嘯式」災難的威脅。值得留意的是，彭博指出，香港「破產保護程序」的缺失，將使所遭受的痛苦進一步放大。

【企業破產制度落伍】

報道指出，與美國、澳洲，以及新加坡的企業不同，身陷困境的香港企業無緣通過已想了1/4個世紀的法定破產保護程序，獲得喘息翻身的機會，香港會計師公會會長江智蛟(Johnson Kong)說，意味着遭遇厄運的公司就只能被迫進行清算。他表示，要是早有了相關法律，面對此番衝擊，公司或許會有更多的生存機會。

「破產保護程序」使得身陷資金荒的企業有機會逆轉困境，而不是立即解體從而導致僱員和債權人得不到任何償付。舉例而言，一度身陷死境的玩具反斗城就曾在美國破產法第11章的幫助下，最終獲得了新生。

江預計，疫情導致消費者長期足不出戶，一波破產潮可能會接踵到來。香港去年社會動盪，內地遊客紛紛遠離，經濟陷入衰退，破產案例數量已創出了兩年以來的最高紀錄。香港政府已承諾撥款數百億港元資金用於紓困，銀行也豁免了部分費用，並提供了貸款償付的寬限。

【零售和餐飲最脆弱】

與重組和破產案打交道超過35年的江智蛟說，面對清算，零售和餐飲業企業最為脆弱。

早自1996年以來，香港就一直在討論建立一個新的法律框架，相關法案2014年也呈遞了立法會，但立法會從未予以處理。

香港財經事務及庫務局一位發言人表示，如今一份相關新法案的審議已進入「高級階段」，不過相關辯論要到今年底或明年初才會進行。「鑑於該法案的複雜性和技術性，以及多個利益相關方先前所表達出的關切，我們將在未來幾個月，就這項法律草案的具體部分組織相關利益方，進行新一輪的磋商。」

江智蛟曾在2009至2015年期間，擔任公司法改革常務委員會委員。他說，雷曼兄弟破產的事發生後，政府曾致力推動設立一套企業救助程序，但是後來隨着經濟很快復甦，這項計劃也就被「束之高閣」了。

【福利落後 業界陷困】

根據香港政府最新統計數字顯示，今年1月是2015年以來歷年最差開局，當月破產案達到了703宗。此外，香港失業率也連續第4個月上升，創出2016年以來最高水平。新冠病毒疫情是在接近月底時出現，所以數據尚未反映疫情影響。

江智蛟表示，失業福利不能根據通脹作出調整，那會進一步加深許多面臨失業之憂的香港人受痛苦。由香港破產欠薪保障基金發放的這些福利，目前依然是根據1995年的薪金中位數計算得出，而這中位數只是目前水平的一半左右。

自己擁有一輛流動餐車、同時擔任香港中小餐館聯合會召集人的林瑞華(Gordon Lam) 說，很多開小餐館的同行都打算不幹了。疫情已讓他們沒有生意，可是房租和員工資金還要支付。

他說：「在香港做生意成本一直就很高，但以前賺到的錢至少還能付得起租金和成本，可現在生意根本就不能開張。」

【近九成中小企陷困】

事實上，香港大部分企業叫苦！香港青年創業家總商會在2月8日至18日，對香港305間飲食、廣告、零售和科技業中小企和新創企業進行調查，86%受訪者稱，近期業務受疫情嚴重影響，具體困難包括營業額下降、現金流短缺，以及租金壓力等。

另有65%表示，計劃精減公司架構和裁員；38%預計今年上半年業績將按年大減超過一半。

廣告業方面，由於消費者消費意願降低，相繼有廣告客戶延遲或擱置全年宣傳計劃，部分廣告企業在農曆新年後暫停營業、員工停薪。

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