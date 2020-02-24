【專家點評】林煒壕：市況勁Chok　期權點部署？

筆者身旁有不少好友，平日主要靠勒束式組合短倉(Short Strangle)同時沽出認購期權(SHORT CALL)及沽出認沽期權(SHORT PUT)然後安在家中等食胡（收取期權金）；但筆者認為此策略於大市窄幅上落(即牛皮市)的情況下可謂「戰無不勝」；但好像近日大市出現劇烈波動及走單邊的情況下，此策略則會變成「危機四伏」，因為投資者要承受無限風險。

現時，甚麼投資策略會較為合宜呢？由於2月份期權只剩數個交易日便會結算，為免時間值損耗得太快，筆者會採取投資3月份長倉期權順勢策略，即當恒指收市價企穩27,800點或以上，可買入3月份行使價28,400認購期權(Long Call)，假若恒指收市價下跌至27,000點或以下，則買入3月份行使價26,400認沽期權 (Long Put)。筆者認為長倉期權只適宜短線投資，故設三個交易日為限，如出現盈利的話，可繼續持有，反之則先行離場再靜觀其變。

耀才證券銷售及客戶服務部分組經理 林煒壕

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