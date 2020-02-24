【專家點評】林煒壕：市況勁Chok 期權點部署？
2020年02月24日 16:15
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整個2月的恒生指數期貨受累於新冠狀病毒疫情在全國迅速蔓延，2月份期指由1月20日高位29,186點，一直回落至2月1日夜期低位25,880點，短短9個交易日內高低波幅高達3,300點之多；當一眾淡友追沽期待大市有可能重蹈03年SARS般的暴跌，但期指可說是「人算不如天算」。恒指在騰訊(00700)出乎意料破頂，以及另一重磅股友邦保險(01299)發功下，2月份期指由低位一口氣反彈至27,978點，至近日始現回調。
筆者身旁有不少好友，平日主要靠勒束式組合短倉(Short Strangle)同時沽出認購期權(SHORT CALL)及沽出認沽期權(SHORT PUT)然後安在家中等食胡（收取期權金）；但筆者認為此策略於大市窄幅上落(即牛皮市)的情況下可謂「戰無不勝」；但好像近日大市出現劇烈波動及走單邊的情況下，此策略則會變成「危機四伏」，因為投資者要承受無限風險。
現時，甚麼投資策略會較為合宜呢？由於2月份期權只剩數個交易日便會結算，為免時間值損耗得太快，筆者會採取投資3月份長倉期權順勢策略，即當恒指收市價企穩27,800點或以上，可買入3月份行使價28,400認購期權(Long Call)，假若恒指收市價下跌至27,000點或以下，則買入3月份行使價26,400認沽期權 (Long Put)。筆者認為長倉期權只適宜短線投資，故設三個交易日為限，如出現盈利的話，可繼續持有，反之則先行離場再靜觀其變。
耀才證券銷售及客戶服務部分組經理 林煒壕
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