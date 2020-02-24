【市後重點睇】油價續挫2%　道期冧逾560點

美匯指數報99.5，港匯弱企7.79水平，美元兌日圓處111.5，離岸人民幣(CNH)報7.0417。歐元兌美元報1.0822，英鎊見1.2932。金價高見1,679美元，最新企1,674美元。國際油價仍跌逾2%，布油報56.76美元，紐油報51.9美元。道指期貨挫564點。

-散戶Key買中金礦股逆市照賺。

-梁偉源指市底不差，上望27600點。

-投資者Will沽恒指期權炒波幅。

-譚朗蔚料恒指下試26300點。

-富時羅素上調A股納入因子至25%，3月23日生效。

●歐股全線低開，德國DAX指數跌逾2%。

●人民幣速遞：

-中間價下調至7.0246，兌每百港元報90.45。

-招行料本周維持弱勢，或跌見7.08水平。

-員工確診廠房復工，三星股價仍跌3%。

●新冠肺炎：

-大摩籲提防資金大規模流出香港市場。

-尚晉中港澳大部分店舖已復工，高層自願減薪。

-培力獲委託生產新冠病毒治療處方。

-20國集團財長指全球經濟面臨下行風險。

-恒地「抗疫基金」推中港支援措施紓疫情。

-渣打香港推個人支援貸款，最高可借3萬元。

-財政部：疫情對財政經濟有一定影響，長期向好基本面不變。

-花旗建議沽空歐元兌人民幣。

-再鬆綁！蘇州降十幅住宅地成本。

-花旗估南韓經濟大鑊，4月前或大規模救市。

●滙豐行政總裁之位又生枝節！傳裕信銀行CEO派檸檬。

●發改委：內地規模以上工企復工率提高，浙江逾90%。

●1月中環甲廈空置率4%，五年最高。

●亞洲四小龍高下立見！新台幣兌韓圜創8年最強。

●屯門「置樂三寶」萬寶大廈售318萬，15個月最低。

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