【市後重點睇】油價續挫2%　道期冧逾560點

2020年02月24日 16:17
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    (Getty Images圖片)
    美匯指數報99.5，港匯弱企7.79水平，美元兌日圓處111.5，離岸人民幣(CNH)報7.0417。歐元兌美元報1.0822，英鎊見1.2932。金價高見1,679美元，最新企1,674美元。國際油價仍跌逾2%，布油報56.76美元，紐油報51.9美元。道指期貨挫564點。
    ●恒生指數全日收報26,820點，跌487點或1.79%。國企指數收報10,568點，跌222點或2.06%，主板成交1,241億港元。「ATM」三大科網股捱沽，騰訊跌2.64%；阿里巴巴跌2.48%；美團點評跌2.62%。5G概念股成跌市奇葩，中國鐵塔全日漲6.52%。https://bit.ly/38XoLVK
    -中電去年純利急瀉65%，第4期中期息1.19元。股價收跌0.24%。https://bit.ly/2HVi5vn
    -中石油AH股齊瀉，市值較高位蒸發逾8成。https://bit.ly/2HOEoTx
    -散戶Key買中金礦股逆市照賺。
    -梁偉源指市底不差，上望27600點。
    -投資者Will沽恒指期權炒波幅。
    -譚朗蔚料恒指下試26300點。
    ●新冠肺炎：滬綜指結束兩連升，成交破1.22萬億人民幣。https://bit.ly/2HQrl40
    -富時羅素上調A股納入因子至25%，3月23日生效。
    ●歐股全線低開，德國DAX指數跌逾2%。
    ●人民幣速遞：
    -中間價下調至7.0246，兌每百港元報90.45。
    -招行料本周維持弱勢，或跌見7.08水平。
    ●亞洲股市：韓股挫近3%，韓圜創近半年低位。https://bit.ly/2ut4Lvo
    -員工確診廠房復工，三星股價仍跌3%。
    ●新冠肺炎：
    -大摩籲提防資金大規模流出香港市場。
    -尚晉中港澳大部分店舖已復工，高層自願減薪。
    -培力獲委託生產新冠病毒治療處方。
    -20國集團財長指全球經濟面臨下行風險。
    -恒地「抗疫基金」推中港支援措施紓疫情。
    -渣打香港推個人支援貸款，最高可借3萬元。
    -財政部：疫情對財政經濟有一定影響，長期向好基本面不變。
    -花旗建議沽空歐元兌人民幣。
    -再鬆綁！蘇州降十幅住宅地成本。
    -花旗估南韓經濟大鑊，4月前或大規模救市。
    ●駿隆：逾半僱主或削開支，7成容許員工在家工作。https://bit.ly/32jwbQG
    ●滙豐行政總裁之位又生枝節！傳裕信銀行CEO派檸檬。
    ●發改委：內地規模以上工企復工率提高，浙江逾90%。
    ●1月中環甲廈空置率4%，五年最高。
    ●亞洲四小龍高下立見！新台幣兌韓圜創8年最強。
    ●屯門「置樂三寶」萬寶大廈售318萬，15個月最低。
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