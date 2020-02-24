新冠肺炎：意大利「封城」　歐股早市大冧2%

新冠肺炎疫情擴散至全球多個國家，歐股三大指數承接亞股跌勢，開市大冧約2%，其中英國富時100指數報7,262點，跌141點或1.90%；德國DAX指數報13,225點，跌353點或2.60%；法國CAC指數報5,869點，跌160點或2.66%。

早前有報道指，意大利近日備受新冠肺炎疫情衝擊，當地政府周日(23日)宣布，封鎖11個行政區，其中包括兩座意大利的工業重心Lombardy和Veneto，兩者合計約佔億大利國內生產總值(GDP)約30%。

意大利總理孔特(Giuseppe Conte)上周六(22日)緊急宣布，封鎖該國疫情嚴重的11個行政區，除非有特殊原因，否則全部皆不得進出，區域內一切辦公、商務活動皆禁止，學校與餐廳也將全數關閉，但目前尚未考慮暫停申根簽證。申根簽證是指26個歐洲國家共同決定在其相互間的邊境消除護照和入境檢查。

事實上，意大利是目前歐洲確診人數最多的國家，且仍未發現感染來源，疫情惹人憂慮。

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