禍不單行！歐洲車企面臨近3千億元罰款 因為...
2020年02月24日 16:30
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(Getty Images圖片)
除了疫情令歐洲車企銷量大量外，目前更禍不單行！外國傳媒報道，歐洲多家汽車業因難以達到歐盟規定二氧化碳排放標準，正面臨高達340億歐元(約2,861.51億港元)巨額罰款。其中，以德國福士汽車(Volkswagen)罰款最高，預估罰金將達45億歐元(約378.73億港元)。
按照歐盟規定，在歐盟區域內銷售的汽車自2020年1月1日起，95%的新車每公里排放的二氧化碳不應超過95克；並在2021年開始，所有新登記車的二氧化碳排放量則每公里平均需低於95克。為達到歐盟規定標準，各大歐洲汽車業者投資電動車，但雖然如此，仍有許多歐洲汽車業者無法達標，面臨被處罰的困境。
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