新冠肺炎：疫情揭示中國科技股「一分為二」狀態

區別歸根結底在於所販賣物品的不同。自1月疫情在中國中部爆發以來，阿里巴巴和美團點評的市值已縮水280億美元，因這兩家公司要依靠數大量的人力和貨車，通過全國日益龐雜的交通網絡來運送包裹和食品。在手游中兜售服裝和盔甲等虛擬商品或是在網上投放廣告的微信營運商騰訊控股，市值則增長了約180億美元，目前在5,000億美元上下徘徊。

阿里巴巴的命運與中國體息息相關的程度，超出了其他任何一家公司。該公司2月13日發出盈利下滑預警，彰顯出這家中國市值最大的公司在交付、製造和物流方面對老式重體力工作的依賴。這家電商巨頭警告，由於許多接受訂單、製造產品和送貨上門的人無法到崗或工作，公司首季業績將受到嚴重衝擊。這提醒市場，中國科技巨頭的命運多麼依賴於平淡無奇的模擬任務，在巔峰時期，阿里巴巴的合作夥伴每天交付的包裹超過10億個。

有快遞員說：「我們的送貨人員減少了，因為我的同事們無法回來工作。我們這些還在工作的人，被分配了更多的包裹。好在春節期間我休息了。

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