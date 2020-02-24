【全球攬炒】亞洲資金狂避險　美30年長債息又破底

美國10年期國債孳息低見1.375厘，創2016年7月以來新低，因全球市場風險情緒在日內極度惡化，令避險資金蜂湧買入美國國債避險。與此同時，美國30年長期債息低見1.8274厘，再創歷史新低。這反映市場不但預期美國聯儲局減息，更憂慮經濟衰退。

外國傳媒報道，如果您正在尋找美國30年期國債息跌至紀錄低位的理由，請把目光轉向亞洲。

據摩根士丹利指出 ，靠近冠狀病毒爆發核心中國的亞洲投資者，對風險更加警惕，他們正在驅動着對這個世界上最深厚避險資產池的需求。

該行表示，只要病毒爆發帶來的下行風險仍然存在，對美國國債的需求就很可能將由亞洲主導，該地區的投資者近期持續買入美國國債，尤其是期限更長的債券。「我們認為，與該病毒相關的風險在亞洲投資者中引起了更大的共鳴，與美國投資者相比，他們更靠近疫情。」

事實上，日本財務省發布的每周流量數據，為這種觀點提供了支持。涵蓋2月前兩周的數據顯示，日本投資者購買了超過3萬億日圓(約2,106億港元)的海外債券，創2018年9月以來最大。

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