【全世界看好】期金直撲1690美元　再創7年高

金價愈升愈有，紐約期金高見每安士1,688美元，大升2.38%；現貨金報每安士1,686美元，急漲2.67%，續創2013年初以來最高。

外國傳媒早前報道，如果時機決定一切，那麼，本周對於對沖基金而言，也是黃金機會。

報道指出，基金管理公司和其他大型投機者剛好在黃金價格達到7年高位之前，以有史以來最大規模押注黃金。美國商品期貨交易委員會上周五(21日)公布的數據顯示，截至2月18日當周，美國黃金期貨和期權好倉增長22%，至2006年以來有紀錄最高水平。黃金升勢也帶動了看升期權有史以來的最大成交量。

黃金和其他貴金屬成為受益者，因投資者對冠狀病毒疫情將拖累全球經濟增長的擔憂，推動了避險資產需求。

BMO Capital Markets的金屬衍生品交易主管Tai Wong稱，由於冠狀病毒相關擔憂驅使投資者前往避險資產，投資者正瘋狂購買黃金。在疫情拐點出現前，黃金可能仍將受到追捧。問題是，目前看不到拐點在哪。

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