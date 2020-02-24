綠地香港組合營　拓昆明市商住綜合項目

此外，昆明盛高就合營企業的資本承擔總額預期將不超過約9.5億元，包括昆明盛高將會作出的股權注資；及合營企業的若干管理及公司事務將受合營協議條款的約束。

目標土地為中國雲南省昆明市西山區前衛街道辦事處的地皮，總佔地面積約64,075.7平方米，使用權為70年作市區住宅用途及40年作商業土地用途。合營企業擬於4年內將目標土地開發為住宅及商業綜合項目。

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