【fb直播】港股仲要下試幾多點？

2020年02月24日 16:45
  • 東網電視
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    南韓及意大利新冠肺炎疫情擴大，亞太區股市周一(24日)普遍下跌，當中港股曾跌近500點，失守27,000點關，大市仲要調整幾耐？
    俗稱「ATM」的三隻新經濟股，騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)、美團點評(03690)跌幅約2%至3%，是買入時機，還是低處未見低？
    市場避險情緒升溫，金價抽上超過七年高位，現貨黃金挨近每安士1,680美元，帶動金礦股向上，山東黃金(01787)盤中升超過7%，有貨食胡先？
    逆市向上還有5G股，工信部稱要加快推進5G發展，做好信息通訊業復工復產工作，中國鐵塔(00788)及中興通訊(00763)飆升，已經炒過龍？
    憂慮全球經濟受新冠肺炎疫情拖累，油價急挫，加上發改委提前實施天然氣淡季價格政策，三桶油下瀉，投資者宜沽貨先？
    中電(00002)去年盈利減少約66%至46.57億元，主要受香港業務准許回報率下調，以及澳洲業務Energy Australia商譽減值影響，業績難收貨？
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