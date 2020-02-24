【fb直播】港股仲要下試幾多點？

南韓及意大利新冠肺炎疫情擴大，亞太區股市周一(24日)普遍下跌，當中港股曾跌近500點，失守27,000點關，大市仲要調整幾耐？

憂慮全球經濟受新冠肺炎疫情拖累，油價急挫，加上發改委提前實施天然氣淡季價格政策，三桶油下瀉，投資者宜沽貨先？

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