金價再升2%　專家料年底前有力彈上1800美元

國際金價再闖高，專家直指升破1,700美元冇難度，年底前甚或挑戰1,800美元高位。

余氏國際集團業務發展總裁吳捷鐘預計，金價會持續上升，現貨金價短線會一舉升破1,700美元大關，一旦試穿1,730美元阻力位，年底前可考驗1,800美元。周一現貨金價曾升至1,686美元，按日升逾2.6%;紐約期金價曾升至1,688美元，按日升2.4%。

他指，由於新冠肺炎集中在亞洲地區爆發，日本亦出現明顯擴散的情況，所以傳統上日圓作為避險貨幣的角色已告「失守」，投資者憂慮疫情令全球經濟放緩，尤其是受到疫情困擾的亞洲地區，所以急忙把資金調入黃金及美元，金價自然水漲船高。

英皇期貨營業部總裁葉佩蘭亦看好金價今周升至每安士1,700美元，料今年上半年會繼續向上。

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