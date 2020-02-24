新冠肺炎：德永佳東莞廠員工70%復工
2020年02月24日 17:00
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德永佳集團(00321)公布，鑑於內地爆發新冠病毒疫情，內地的工廠、辦公室和店舖於農曆新年假期後延遲復工，導致供應鏈及生產普遍受阻。該集團位於廣東省東莞市之紡織生產工廠已於今年2月10日恢復生產，目前東莞工廠員工約70%已復工。隨着疫情的遏制及公共交通的恢復，預計餘下員工即將返回工廠復工。
就上述情況，集團表示將盡最大努力履行其承諾的銷售訂單，並與客戶保持聯繫，以調整交貨時間表，以最大程度地減少任何對雙方的負面經濟影響。
零售業於疫情下首當其衝，集團之休閒服裝零售業務受到直接影響。集團已臨時暫停國內地若干店舖的營運，以便積極配合疫情防控工作，確保公眾的健康與安全。集團現時正為逐步恢復全面營運及生產作準備，惟視乎疫情的進一步發展情況及中國政府不時公布的相關政策而定。
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