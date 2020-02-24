香港寬頻豁免住宅及企業等1個月上網費　點申請？

鑑於肺炎疫情在香港蔓延，為許多企業及家庭帶來沉重壓力，造成經濟損失、削減工資及失業，香港寬頻宣布與客戶共度時艱，向全港所有住宅固網服務客戶(包括家居寬頻、家居電話及IDD月費計劃)，以及香港寬頻企業方案、HKBN JOS及HKBN Cloud客戶豁免一個月服務月費，惠及超過90萬香港家庭及公司。豁免措施為香港人帶來合共超過1億港元的援助。

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