新冠肺炎：憂疫情擴散！商品系貨幣全線重挫

商品系貨幣在周一(24日)開市即大幅下跌，此後延續頹勢，澳元、紐元，以及加元都未能幸免，因全球憂慮新冠肺炎疫情擴散到更多國家，導致亞歐股市齊跌，大宗商品價格亦全線受壓。

澳元兌美元日內失守0.66關口，再刷2009年以來的11年新低，投資者開始高度押注澳洲央行可能下周再度減息。同樣狀況也令紐元兌美元跌至0.63關口，創去年10月以來的4個月新低。同時，隨着國際油價大幅回落，令加元兌美元跌至近兩周新低。

商品系貨幣暴挫，是市場風險情緒極度惡化的寫照，而投資者正焦躁不安地關注亞歐多國公共衛生事件的進一步發酵前景，若更多經濟體受此嚴重波及，則全球經濟復甦前景將更暗淡，大宗商品因需求不振而持續受壓，意味高風險的商品貨幣將仍有進一步下跌空間。

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