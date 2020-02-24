新冠肺炎：歐洲奢侈品重災 LVMH股價急插逾7%
2020年02月24日 17:12
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新冠肺炎疫症在意大利大爆發，意大利股市富時MIB指數冧3.6%，創2018年12月以來最傷，奢侈品股成重災區，主要是歐洲遊客消費購物勢銳減。
當中，奢侈品集團LVMH股價冧7.23%，11個月最傷，低見375.25歐元，Gucci母公司開雲集團(Kering)亦跌5.45%至531歐元。
意大利奢侈品股更首當其衝，Salvatore Ferragamo及Tod's股價分別挫9.52%及7.17%，羽絨品牌Moncler亦瀉8.13%。
至於英國Burberry股價亦跌5.59%至1,766便士。
法國財長Bruno Le Maire周日(23日)表示，受累於新冠肺炎疫情，法國旅遊業大受打擊。他說：「法國的旅客較預期大減30至40%，這當然會對法國經濟構成重要影響。」
數據顯示，2018年赴法國旅遊的人數達8,940萬，旅遊業佔當地經濟比重近8%。更重要的是，中國每年遊客約270萬，Le Maire已警告今年難再一樣。
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