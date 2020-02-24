【全球攬炒】道指期貨冧逾700點　金價直衝1690美元

新冠肺炎疫情在全球蔓延，意大利及南韓民眾出現搶物資狀況，投資者避險情緒十分高漲，金價及美債一枝獨秀！美股道指期貨急挫逾700點，最多曾挫逾740點，拖累港股夜期低見26,456點，跌207點，低水達365點。

【金價】

金價愈升愈有，紐約期金高見每安士1,691美元，大升2.6%；現貨金報每安士1,689美元，急漲2.79%，續創2013年初以來最高。

外國傳媒早前報道，基金管理公司和其他大型投機者以有史以來最大規模押注黃金。美國商品期貨交易委員會上周五(21日)公布的數據顯示，截至2月18日當周，美國黃金期貨和期權好倉增長22%，至2006年以來有紀錄最高水平。黃金升勢也帶動了看升期權有史以來的最大成交量。

黃金和其他貴金屬成為受益者，因投資者對冠狀病毒疫情將拖累全球經濟增長的擔憂，推動了避險資產需求。

BMO Capital Markets的金屬衍生品交易主管Tai Wong稱，由於冠狀病毒相關擔憂驅使投資者前往避險資產，投資者正瘋狂購買黃金。在疫情拐點出現前，黃金可能仍將受到追捧。問題是，目前看不到拐點在哪。

【美債】

美國10年期國債孳息低見1.375厘，創2016年7月以來新低，因全球市場風險情緒在日內極度惡化，令避險資金蜂湧買入美國國債避險。與此同時，美國30年長期債息低見1.8274厘，再創歷史新低。這反映市場不但預期美國聯儲局會減息，更憂慮經濟衰退近了。

據摩根士丹利指出 ，靠近冠狀病毒爆發核心中國的亞洲投資者，對風險更加警惕，他們正在驅動着對這個世界上最深厚避險資產池的需求。

該行表示，只要病毒爆發帶來的下行風險仍然存在，對美國國債的需求就很可能將由亞洲主導，該地區的投資者近期持續買入美國國債，尤其是期限更長的債券。「我們認為，與該病毒相關的風險在亞洲投資者中引起了更大的共鳴，與美國投資者相比，他們更靠近疫情。」

事實上，日本財務省發布的每周流量數據，為這種觀點提供了支持。涵蓋2月前兩周的數據顯示，日本投資者購買了超過3萬億日圓(約2,106億港元)的海外債券，創2018年9月以來最大。

【奢侈品股】

新冠肺炎疫症在意大利大爆發，意大利股市富時MIB指數冧3.6%，創2018年12月以來最傷，奢侈品股成重災區，主要是歐洲遊客消費購物勢銳減。

當中，奢侈品集團LVMH股價冧7.23%，11個月最傷，低見375.25歐元，Gucci母公司開雲集團(Kering)亦跌5.45%至531歐元。

意大利奢侈品股更首當其衝，Salvatore Ferragamo及Tod's股價分別挫9.52%及7.17%，羽絨品牌Moncler亦瀉8.13%。至於英國Burberry股價亦跌5.59%至1,766便士。

【商品系貨幣】

商品系貨幣在周一(24日)開市即大幅下跌，此後延續頹勢，澳元、紐元，以及加元都未能幸免，因全球憂慮新冠肺炎疫情擴散到更多國家，導致亞歐股市齊跌，大宗商品價格亦全線受壓。

澳元兌美元日內失守0.66關口，再刷2009年以來的11年新低，投資者開始高度押注澳洲央行可能下周再度減息。同樣狀況也令紐元兌美元跌至0.63關口，創去年10月以來的4個月新低。同時，隨着國際油價大幅回落，令加元兌美元跌至近兩周新低。

商品系貨幣暴挫，是市場風險情緒極度惡化的寫照，而投資者正焦躁不安地關注亞歐多國公共衛生事件的進一步發酵前景，若更多經濟體受此嚴重波及，則全球經濟復甦前景將更暗淡，大宗商品因需求不振而持續受壓，意味高風險的商品貨幣將仍有進一步下跌空間。

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