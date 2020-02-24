新冠肺炎：意大利「封城」股市重挫4% 民眾搶物資
2020年02月24日 17:44
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(Getty Images圖片)
意大利新冠肺炎疫情「暴發」已增至217個確診病例，4人死亡，令整個國家的經濟重心旅遊業受創，加上其債務危機沒完沒了，投資者爭相拋售，拖累意大利FTSE MIB指數早市重挫近4%。
外國傳媒報道，目前Veneto及Lombardy這2大區已有10幾個市鎮「封城」，其中Veneto包含旅遊重鎮Venice，而意大利最重要的經濟大城米蘭(Milan)則隸屬於Lombardy。
報道指出，上述2區貢獻意大利經濟比重達30%！該國去年12月預測，今年經濟增長僅0.5%，目前加上疫情，正預示着「巨大衝擊」。
受恐慌情緒影響，該國手套、消毒水等防疫工具供不應求，北部地區部分超市貨架已空空如也。
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