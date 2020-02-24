二手市連錄蝕讓！尚御劈足7球　十年「倒輸」60萬

二手樓市掀蝕讓潮，單日錄至少3宗出血個案。美聯鄭桂鈺透露，九龍塘尚御3座一個中層單位，實用面積1,608方呎，最初連車位開價3,800萬港元，市傳減價至3,080萬元沽出，減幅約19%，呎價約19,154元。原業主持貨約10年，帳面貶值約60萬元。據了解，同屋苑本月已錄第二宗蝕讓個案。

【屯門滿名山】

其他中價物業亦連錄出血個案。根據資料，屯門滿名山滿庭12座中低層戶，以680萬元登記售出，實用面積624方呎計，呎價10,897元。原業主持貨不足4年，帳面蝕近20萬元。

【筲箕灣i‧UniQ譽都】

資料顯示，筲箕灣i‧UniQ譽都高層實用面積446方呎單位，實用面積446方呎，以813萬元登記售出，呎價18,229元。單位在約9年期間，帳面貶值約3%。

【何文田山畔】

此外，個別業主即使帳面有賺，亦要「輸使費」。當中何文田山畔2座低層單位，開價950萬元，市傳以近700萬元易手。單位約5年間帳面僅升值3.7%。

【元朗世宙】

元朗世宙1座高層單位，實用面積543方呎，降價5萬元，以735萬元轉售，呎價13,764元。原業主3年多帳面獲利不足20萬元。

【屯門「置樂三寶」】

另外，「上車盤」門檻亦見下降！中原唐欣怡表示，屯門「置樂三寶」入場門檻低，向來深得上車客歡心。其中萬寶大廈高層F室，實用面積263方呎，一房間隔，多年來都作出租用途，近期見疫情拖累樓市回落，後市未明，決定先行沽貨止賺離場。本月初叫價335萬港元交吉放售，經議價後，終減至318萬元成交，呎價12,092元，做價及呎價同創該廈2018年11月後的15個月新低。

唐氏續稱，新買家為一名上車客，見上址樓價吸引，原業主亦願意進一步減價，立即拍板入市。單位於2012年4月購入價約137萬元，持貨約8年，帳面獲利181萬元或1.3倍。

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