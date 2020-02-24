新冠肺炎：華爾街投資者揚言　科技股要冧20%

華爾街科技投資者、Independent Solutions財富管理投資組合經理Paul Meeks表示，新冠肺炎可能使到美國科技股下跌20%，若成真，會是一個令人興奮的買入機會。

他表示，疫情爆發是一個意外變量及催化劑，如果不能很快得到遏制，相信下一次嚴重的科技拋售潮可能會比他一年前預測的更長、更深。他早前指出，科技股已上漲得太多、太快，又認為蘋果公司(Apple Inc.)被嚴重高估。

然而，Meeks現時認為，科技股的基本面是強勁的，這些衝擊將造就買入機會。如果這次拋售導致科技股「見熊」，將「雙手買入」。

Meeks因於互聯網泡沫爆破前後，管理全球最大的科技基金而聞名，目前管理着7億美元的資產。

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