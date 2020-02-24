新冠肺炎：渣打夥保誠啟動「遙距投保」　滙豐相若

渣打銀行(香港)宣布，即日起會連同保誠一起啟動「遙距投保」渠道，協助渣打客戶分階段通過電話、myPrudential網上平台或郵寄方式，投保其合資格延期年金保單及自願醫保計劃。

即日起，現有渣打客戶可透過電話完成整個投保過程，渣打保險策劃經理將透過電話為客戶詳解產品的特點和細節，包括計劃類型、性質、保費水平、付款期及其他條款等，確保客戶在作出投保決定前，對保障範圍及風險有充分了解，同時協助客戶填妥申請表格，讓客戶能安在家中即可完成投保。

滙豐保險亦宣布，推出全新合資格延期年金的電話申請服務，由客戶經理支援有關新電話申請服務，與滙豐分行網絡和預約熱線互相補充。

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