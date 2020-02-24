【全球攬炒】馬國股市陷熊　世界最長12年牛市告終　

馬來西亞政局動盪，總理馬哈蒂爾請辭，加上新冠肺炎疫情疑慮下，馬來西亞股市一度急挫2.91%，收市仍挫2.69%，報1,490點，自2018年4月的紀錄高位累跌超過21%，按術上步入熊市，令這輪持續12年、全球持續時間最長的牛市告終。

馬國股市於2008年展開牛市，自金融危機中反彈，期間克服了歐債危機、中美貿易衝突，以及當地獨立後首次政黨輪替。不過，馬國經濟增長跌至10年最慢後，情況未見改善，拖累當地股市今年以來已累跌6.21%。

馬來西亞央行表示，正密切監視金融市場狀況，馬元的走勢會繼續由市場決定，該行的市場操作會確保金融市場流動性充足和有序運作。

【泰股亦見熊】

此外，泰國股市亦見熊，收市挫3.98%至1,435點，自2018年1月高位累跌超過21%。

根據泰國官方近日表示，今年2月從1日至9日，赴泰國的海外遊客人次按年大減43.4%，而中國遊客人數更急挫86.6%。

當地分析預測，若新冠肺炎疫情持續6個月，泰國今年將減少1,700億泰銖(約422.98億港元)的旅遊收入，經濟增長將最少減一個百分點，中國遊客會減少350萬人；如果疫情持續3個月，中國遊客減少160萬人，旅遊收入也要減少800億泰銖(約199.05億港元)，經濟增長最少減約0.4個百分點。

泰國媒體報道，當地大學公布最新一項統計結果顯示，63.97%受訪者擔心工作不保，生活支出負擔日益加重，認為泰國政府在解決經濟問題上仍缺乏實效，政府應該控制物價，組織平價商品的銷售以解決問題。

該機構以「經濟壓力與解決途徑」為主題，於2月18至22日，在泰國全國範圍內對1,161名民眾展開隨機調查。

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