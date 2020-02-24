【全球攬炒】泰國股市收瀉近4%　步入「熊市」

新冠肺炎疫情急速擴散，全球旅遊業遭殃，泰國首當其衝！泰國股市周一(24日)收報1,435點，大跌3.98%，較2018年1月24日創下的1,838點，累挫逾20%，技術上步入熊市。

根據泰國官方近日表示，今年2月從1日至9日，赴泰國的海外遊客人次按年大減43.4%，而中國遊客人數更急挫86.6%。

當地分析預測，若新冠肺炎疫情持續6個月，泰國今年將減少1,700億泰銖(約422.98億港元)的旅遊收入，經濟增長將最少減一個百分點，中國遊客會減少350萬人；如果疫情持續3個月，中國遊客減少160萬人，旅遊收入也要減少800億泰銖(約199.05億港元)，經濟增長最少減約0.4個百分點。

泰國媒體報道，當地大學公布最新一項統計結果顯示，63.97%受訪者擔心工作不保，生活支出負擔日益加重，認為泰國政府在解決經濟問題上仍缺乏實效，政府應該控制物價，組織平價商品的銷售以解決問題。

該機構以「經濟壓力與解決途徑」為主題，於2月18至22日，在泰國全國範圍內對1,161名民眾展開隨機調查。

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