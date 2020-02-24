新股專輯：興業物聯指疫市無礙上市路演　對招股有信心

值得留意的是，早前港府要求所有離開中國內地不足14日人士在家居或其他住所接受檢疫14天，惟該公司將於3月9日首日掛牌，換言之管理層未能趕及來港進行上市儀式。財務總監兼公司秘書陸爽透露，管理層或未能成行，公司正就有關問題和聯交所交涉，但認為上市儀式在首掛當天進行最有氣氛，相信上市儀式很大機會如期進行。

朱杰提到，近期物業管理成為疫情下的受惠板塊，市場對增值服務需求提升，料未來行業整體併購活動穩中有升，而公司目標收購營運、財務狀況良好及有口碑的中小型非住宅物管公司。

河南省為疫情重災區之一，被問到公司業務有否受影響及員工復工率。陸爽表示，由於物業管理行業具年中無休的特性，公司早已確保人手在農曆新年假假期間足夠，故沒有大影響。另外，未來毛利率目標與現時相若，但毛利率受毛利較低的第三方項目影響，最終要視乎第三方的組合佔比。

拓展計劃方面，朱杰指，首選發展主業地區河南，並有意拓展至河南鄰近地區，如安徽、山東、河北、山西等，亦會跟隨母公司正商集團的發展步伐，積極探討發展如北京、武漢等地區。

該公司周二起至周五(25至28日)招股，每股招股價介乎1.5至2港元，是次發售1億股新股，集資最多2億元。每手2,000股，入場費4,040.31元，預計3月9日掛牌。

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