新盤UPDATES：個別豪宅仍錄高價成交
2020年02月24日 20:22
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雖然市況未見明顯好轉，但個別新盤依然錄得高價成交。
●傲瀧複式戶8604萬沽 呎價逾2.66萬
新世界發展(00017)旗下清水灣低密度豪宅傲瀧再錄大額成交，項目A座G1室複式戶，實用面積3,233呎，設1,103方呎私人花園，成交價8,604萬港元，呎價26,613元。
連同該盤周日售出的另一個特色戶，以及上周六成交的北角柏蔚山單位，發展商兩盤3天套現逾3.75億元。
●滿名山大宅2700萬沽
嘉里建設(00683)屯門滿名山錄得一宗成交，單位為名庭第10座3樓A室，面積1,265方呎，成交價2,700萬元，呎價約21,344元。
●嘉峯匯連錄兩宗成交
嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯錄得兩宗成交，2B座7樓E室及31樓F室，分別以1,156.9萬及886.4萬元售出。兩單位面積分別512及331方呎，呎價分別約22,596元及26,780元。
●晟林中低層戶呎價逾2.5萬
何文田新盤晟林沽出8樓C室，成交價1,015.5萬元。單位面積402方呎，是次成交呎價約25,261元。
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