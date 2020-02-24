新盤UPDATES：個別豪宅仍錄高價成交

雖然市況未見明顯好轉，但個別新盤依然錄得高價成交。

●傲瀧複式戶8604萬沽 呎價逾2.66萬

連同該盤周日售出的另一個特色戶，以及上周六成交的北角柏蔚山單位，發展商兩盤3天套現逾3.75億元。

●滿名山大宅2700萬沽

●嘉峯匯連錄兩宗成交

●晟林中低層戶呎價逾2.5萬

何文田新盤晟林沽出8樓C室，成交價1,015.5萬元。單位面積402方呎，是次成交呎價約25,261元。

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