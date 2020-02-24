新民黨陳家珮首置購西半山雍景臺　慳稅238萬元

土地註冊處資料顯示，西半山雍景臺低層E室，實用面積1,117方呎，上周以2,220萬元成交，呎價19,875元，新買家CHAN JUDY KAPUI陳家珮，與新民黨成員同名。

據了解，陳家珮於本月初透過內部轉讓，將同區金碧閣單位除名，以回復首次置業身分。據該處資料，金碧閣高層A室，實用面積496方呎，由陳家珮與CHAN JENNY KALEI陳家琍，於2011年5月以795萬元買入，單位於本月初以500萬元成交，陳家珮從業主姓名中剔除。

故此今次以首置身分購入雍景臺單位，印花稅為樓價4.25%，而不用支付樓價15%新住宅從價印花稅，以此計算慳稅逾238萬元。

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