疫情打擊經濟　人行繼續加大金融支持力度

新冠肺炎疫情嚴峻，內地領導人正在頻頻開會「諗計」救經濟。綜合報道發現，有關疫情防控和經濟社會發展工作部署主題會議，在短短5日之內已召開3次，由研究統籌、部署統籌，到統籌推進層層深化，反映內地急於有序恢復生產、生活秩序，以穩定經濟發展。

中國人民銀行亦自上周六(22日)開始積極「放風」，將在貨幣政策、信貸措施支持金融市場疫情防控工作。人行兩位副行長劉國強及陳雨露更先後發功，透過同一媒體大派「定心丸」，強調疫情對內地經濟即使有一定的負面衝擊，但總體影響是短期及有限的。

周一(24日)人行再聯同財政部表明，目前內地政策空間及貨幣工具充足。尤其是陳雨露直言，近期還會動態調整定向降準政策，讓更多達標銀行獲得優惠等。下一步人行會繼續加大金融支持力度，保持流動性合理充裕，並通過政策利率引導作用，使整體市場利率繼續下行，降低企業融資成本等。

不過，野村國際駐香港的首席中國經濟學家陸挺發表報告指，內地降息政策倘若推出，力度亦可能不會很大。他認為，目前的存款基準利率已很低，現時通過使用如抵押補充貸款(PSL)等機制，來支持貸款預定到期日推遲或延長、財政減稅降費等手段將會更有效。

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