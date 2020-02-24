當全世界看好金價時　專家：歷史話之後一個月會跌

外國傳媒報道，擅長以史為鑑的美國著名投資通訊及專欄作家Mark Hulbert，金價目前可能處於「亢奮」狀態，調整可能短期內到臨。

他從衡量黃金市場情緒的黃金投資通訊情緒指數(HGNSI)指數來看，目前處於高達68.8%看好的水平，即大多數市場人士也看好，比例高於過去20年中的96.4%情況。

回看往績，在過去幾次HGNSI指數達到如此高的時候，黃金市場之後的表現反而不好。當該指數漲至高於96%之後的一個月，金價平均跌0.1%，之後的一季平均僅升0.1%。

相比，若當該指數低於4%的時候，即大部分人看淡時，之後一個月金價平均升0.2%，打後一季平均升1.1%。

由此可見，市場「極為看好」未必是好事，投資者或許更需要謹慎。

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