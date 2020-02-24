樓價UPDATES：二手劈價吸客　交投量上升

二手業主劈價吸客，元朗區剛過去周末錄得11宗成交，交投量上升。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●灣仔囍滙二月至今錄得5宗成交，平均實用呎價約30,023元，其中3座高層F室，實用面積431方呎，一房間隔，一月放盤叫價1,350萬元，最終以1,268萬元交吉易手，實用呎價29,420元，新買家屬於外區用家，於中環上班，鍾情屋苑位置交通方便入市。原業主於2014年3月以894萬元買入，一直作收租用途，持貨6年，帳面獲利374萬元，單位升值42%。

●北角百福花園德福閣中層D室，實用面積410方呎，以645萬元沽出，實用呎價15,732元，原業主於2010年4月購入上址，當時作價258萬元，持貨至今沽售，帳面獲利387萬元，單位近10年升值1.5倍。

●北角康澤花園A座低層3室，實用面積586方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約1,030萬元承接，實用呎價17,577元，原業主於2013年二月購入上址自住，當時作價730萬元，持貨7年至今沽售，帳面獲利約300萬元離場，單位期內升值約41%。

●北角建邦大廈中層B室，實用面積288方呎，兩房間隔，獲區外上車客以517萬元承接，實用呎價17,951元，，原業主於2015年2月購入上址自住，當時作價410萬元，持貨5年至今沽售，帳面獲利107萬元。

●鰂魚涌康怡花園一星期連錄10宗成交，2月錄得15宗，其中Q座低層6室，實用面積466方呎，兩房間隔，望樓景，以795萬元易手，實用呎價17,060元，原業主於2008年3月以340萬元買入，持貨12年帳面獲利455萬元，單位升值134%。

●鰂魚涌太古城衞星閣中低層B室，實用面積582方呎，原則兩房間隔，後改成套三房，望園景及少海景，以1,135萬元易手，實用呎價19,502元，原業主於2014年8月以750萬元買入，持貨6年，帳面獲利385萬元，單位升值51%。

●西灣河嘉亨灣6座高層E室，實用面積527方呎，間隔屬兩房戶，望海景，獲租客以24,800元租入，實用呎租約47.1元，業主於2009年3月以511.5萬元購入，按買入價計，租金回報約5.8厘。

●小西灣藍灣半島2座中層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，望山景及少海景，獲租客以18,500元租入，實用呎租約40.7元，業主於2009年8月以330萬元購入，按買入價計算，租金回報約6.7厘。

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九龍

●將軍澳領都2座右翼高層D室，實用面積975方呎，屬四房連一套房間隔，連每月26,000元租約，原先叫價1,130萬元，經議減後降價30萬元，吸引港島區客戶承接，成交價1,100萬元，實用呎價約11,282元，原業主於2009年7月以約538.3萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利561.7萬元，升值104%。

●將軍澳天晉II第2B座低層A室，實用面積703方呎，屬三房間隔，吸引外區換樓客承接，經商議後以1,190萬元成交，實用呎價約16,927元，原業主於2013年1月斥資約855.28萬元購得，是次轉手帳面獲利約334.72萬元，升值近4成。

●將軍澳天晉IIIA第5B座低層C室，實用面積699方呎，三房連套房間隔，剛以1,128萬元成交，實用呎價16,137元，原業主於2014年9月以905萬元入市上址，持貨近5年半，現轉手帳面獲利223萬元離場，單位升值25%。

●牛池灣峻弦5座中層E室，實用面積722方呎，套三房間隔，議價後以1,038萬元成交，實用呎價14,377元，新買家為外區投資客，以上址現時市值租金約26,000元計，新買家若將單位放租，料可獲3厘租金回報。

●何文田爵士花園3座中低層B室，實用面積791方呎，套三房間隔，最初開價1,770萬元，買賣雙方議價後，以1,680萬元連車位成交，實用呎價21,239元，原業主於2016年10月以1,200萬元連車位買入，持貨逾3年，現轉手帳面獲利480萬元，單位期內升值4成。

●奧運站一號銀海6座極高層C室三房戶，望海景，實用面積約665方呎，以約32,000元放租約兩個月，獲區內客洽詢，雙方議價後減價2,000元，以30,000元租出，實用呎租約45.1元，新租客為夫婦，睇樓兩次決定承租，業主於2018年3月以約1,508萬元購入上述單位。

●大角咀柏豐28中層B室兩房戶，實用面積約421方呎，以約17,000元放租數個月，獲外區客洽詢，雙方議價後輕微減價500元，以16,500元租出，實用呎租約39.2元，新租客為家庭客，睇樓一次決定承租，業主於2016年3月以約503萬元購入，現享回報約3.9厘。

●荔枝角美孚新邨本月暫成交16宗，平均實用呎價約13,137元，包括8期百老滙街114號中層D室，實用面積670方呎，屬兩房間隔，原先叫價920萬元，調減75萬元，至845萬元沽出，實用呎價約12,612元，原業主於2006年4月斥資256萬元購得，是次轉手帳面獲利約589萬元，升值逾2.3倍。

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新界

●元朗剛過去的周末，共錄得11宗成交，按周多1.2倍，本月全區共錄得76宗，其中YOHO MIDTOWN第3座高層A室，實用面積391方呎，一房間隔，開價660萬元，減價10萬元，以650萬元成交，實用呎價16,624元，原業主於2016年8月以502萬元買入，持貨3年半，帳面獲利約148萬元或30%。

●元朗世宙2座高層B室，實用面積429方呎，兩房間隔，本月初放盤開價680萬元，議價後共減52萬元，至628萬元沽出，實用呎價14,639元，新買家為區內分支家庭，原業主於2016年3月以494.9萬元一手買入單位，持貨約4年，帳面獲利133.1萬元或27%。

●馬鞍山薈朗1座低層B6室，實用面積293方呎，一房間隔，開價約500萬元，議價後以480萬元易手，實用呎價16,382元，原業主於2016年以383萬元購入單位，持貨4年，沽出帳面獲利約97萬元離場，單位升值約25.3%。

●馬鞍山迎濤灣1座中層E室，實用面積487方呎，兩房兩廳間隔，以720萬元易手，實用呎價14,784元，原業主於2014年8月購入上址，當時作價430萬元，持貨5年多至今轉售，帳面獲利290萬元，單位期內升值67%。

●馬鞍山薈朗1座中層A6室，實用面積283方呎，一房間隔，以13,500元租出，實用呎租47.7元，新租客感屋苑樓齡新，即租入單位自用，原業主於2019年以510萬元購入單位，是次租出單位可享約3.2厘租金回報。

●馬鞍山薈朗2座高層A7室，實用面積296方呎，一房兩廳間隔，望山景，原先開價558萬元，放盤3星期，減價13萬元，減幅約2.3%，以545萬元成交，實用呎價18,412元，原業主於2016年9月以436萬元購入，持貨3年多至今沽售，帳面獲利109萬元，單位期內升值25%。

●大圍壹號雲頂1期9座中層C室，實用面積約857方呎，套三房連工人套設計，望山景，連車位，日前終以1,468萬元沽出，實用呎價約17,130元，原業主約於2009年10月以約780萬元購入，持貨約10年，現轉手帳面獲利688萬元離場，賺價約88%。

●沙田富豪花園翡翠閣低層F室，實用面積465方呎，兩房間隔，望內園景，放盤1個月，原叫價628萬元，微減8萬元，減幅近1.3%，最終以620萬元易手，實用呎價13,333元，原業主於2017年2月購入上址，當時作價529.8萬元，持貨剛滿3年SSD期鬆綁即沽售，帳面獲利90.2萬元，單位期內升值17%。

●沙田碧濤花園2期A座低層H室，實用面積712方呎，三房連套房間隔，日前以780萬元易手，實用呎價10,955元，原業主則於2015年以618萬元購入，持貨5年，是次沽出單位帳面獲利162萬元，單位升值約26.2%。

●沙田第一城本月暫錄約17宗成交，包括41座低層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，以495萬元易手，實用呎價16,283元，原業主則於2002年以100萬元購入，持貨18年帳面獲利395萬元，單位升值約4倍。

●大埔嵐山9座中層G室，實用面積約905方呎，套三房連儲物室間隔，望山景，今年1月初開始放盤，業主原開價1,000萬元，經議價後減價62萬元或約6.2%，終以938萬元沽出，實用呎價約10,365元，原業主於2015年2月以約829.3萬元購入，現轉手帳面獲利約108.7萬元，物業升值約13%。

●粉嶺逸峯1座中層B室，實用面積429方呎，兩房間隔，放盤一星期內，議價後以570萬元獲承接，實用呎價13,287元，新買家為用家，原業主於2013年以約379萬元購入單位，持貨約7年，帳面獲利約191萬元離場，單位升值約50.4%。

●屯門居屋兆康苑兆恆閣低層6室，實用面積467方呎，兩房間隔，周日將單位於已補價自由市場叫價440萬元放盤，由於叫價貼市，放盤短短6小時，即晚以438萬元沽出，實用呎價9.379元，新買家為上車客，留意屋苑放盤已一段時間，得知上述單位新放盤，隨即前往睇樓，並一睇即中，立即入市，原業主則於2015年1月以320萬元自由市場買入，持貨5年，帳面獲利118萬元，期內升值約37%。

●屯門康景花園B座中層3室，實用面積318方呎，兩房一廳設計，日前獲區外客垂青，減價7萬元，以392萬元即睇即買，打算日後作長線投資收租之用，實用呎價12,327元，以現時市值租金大約為10,000元計，租金回報率可達3.1厘。

●屯門邁亞美海灣2座中層A室，實用面積403方呎，兩房一廳設計，日前獲區外首置客垂青，減價10萬元，以460萬元購入自用，實用呎價11,414元。

●荃灣區睇樓量明顯回升，本月累計錄約40宗二手成交，較上月同期約35宗有增長，料全月成交可達60宗，近日荃錦中心1座高層G室，實用面積375方呎，兩房間隔，叫價620萬元，經買家議價後以598萬元成交，實用呎價15,947元，新買家為首置人士。

●青衣美景花園10座高層A室，實用面積432方呎，兩房間隔，原叫價570萬元，經區內租客議價後，減至537萬元成交，實用呎價12,431元，減幅約6%，該名租客見最近樓價回落，遂把握時機覓盤上車，原業主則於2016年六月以352萬元購入，持貨3年多，現沽出單位，帳面獲利185萬元，單位期內升值53%。

●東涌藍天海岸6座高層E室，實用面積492方呎，兩房間隔，享山景，業主於一月以670萬元放盤，日前減至650萬元沽出，實用呎價13,211元，新買家為同屋苑租客，見樓價回落至吸引水平，把握機會買樓做業主，原業主則於2008年五月以228萬元買入，現沽貨帳面獲利422萬元，單位期內升值約1.9倍。

●東涌區睇樓氣氛明顯回暖，兩天共錄得8宗成交，屬近期較旺的周末，同區居屋裕東苑向東閣高層14室，實用面積429方呎，屬和諧式設計，現為一房間隔，享山景，去年11月於已補價自由市場叫價550萬元放盤，累減52萬元或9.5%，以498萬元成交，實用呎價11,608元，新買家為外區上車客。

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