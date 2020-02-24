夜市直擊：道指開市冧近千點　港股外圍低水500點

新冠肺炎疫症迅速擴散全球，環球股市周一(24日)遭全線拋售，美股道指大幅低開997點，報27,995點，為去年12月12日以來，首次跌破28,000點關口。納指瀉410點，至9,166點，標指急挫100點，至3,236點，自12月以來首次連跌3日。另外，衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數飆升48%。

港股期指夜市最低見26,310點，大幅低水511點，目前報26,339點，跌324點，低水482點。

紐約期油現報每桶50.99美元，跌4.48%；布蘭特期油現報每桶55.88美元，跌4.48%；現貨黃金現報每安士1,676.05美元，漲1.99%。

瑞穗駐新加坡的經濟及策略主管Vishnu Varathan指出，疫情不再限於中國，成為全球問題。三菱UFJ首席金融經濟師Chris Rupkey認為，全球股市尚未反映中國供應鏈受影響，對企業盈利的打擊，相信投資者在中國恢復生產前會先行拋售，之後觀望疫情發展。

疫症肆虐下，旅遊相關股份跌勢延續，皇家加勒比郵輪股價跌9.12%至99.62美元，美國航空挫9.31%至25.23美元。

奢侈品股也是重災區，主要擔心各地遊客購物銳減。Coach及Kate Spade母公司Tapestry股價挫8.36%至25.65美元，羽絨品牌Canada Goose股價挫4.11%至29.14美元。

重磅科技股亦難幸免，蘋果公司(Apple Inc.)股價跌4.6%至298.65美元，亞馬遜亦跌3.17美元，至2,029.48美元。

另外，股神巴菲特的投資旗艦巴郡，上周末公布4季經營溢利倒退23%，巴郡B股價早段報223.17美元，跌2.69%。

巴菲特在接受訪問時表示，自己在11歲的時候已開始買股票，當時沒有理會股市狀況，整體來說是每年也「淨買入」，但不是每日買股，也有高追過個別股份，但次數很少。至於目前全球股市關注新冠肺炎疫情進展，他指出，其投資決定不是「逐日睇」，每日的新聞頭條不能幫助你買股，只要有機會，就可趁低買入心儀股份。被問到美股道指周一(24日)有機會甫開市就大跌，巴菲特直言，「這是好消息，是趁低入貨時機。」

他又認為，雖然美國經濟看起來仍健康，但相對6個月前，已不是太健壯了，主因是全球經濟面對逆風。另外，他視「蘋果公司(Apple Inc.)」為「第3項最大業務」。

他說：「我不將蘋果公司視作股票，我認為它是我們的第3大業務。」巴郡目前持有蘋果公司約5.7%股權。截至2019年12月31日止，持有約2.45億股，總值近720億美元，過去12個月，該股累飆80%。

【匯市】

匯市方面，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數現報99.4，漲0.06%；歐元兌美元現報1.0836，跌0.10%；英鎊兌美元現報1.2922，跌0.32%；美元兌日圓現報110.91，跌0.63%；澳元兌美元現報0.6609，跌0.27%；紐元兌美元現報0.6337，跌0.19%；

美元兌加元現報1.3274，漲0.37%；美元兌瑞郎現報0.9779，跌0.03%。

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