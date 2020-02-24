【財經評論】港經濟四面楚歌　坐食老本如等死

2018年中美開打貿易戰，香港成為磨心，貿易與物流業直接受累。可港府不但未有着手強化內部需求，以抵銷外部風險，反而在處理政治問題上弄到滿城風雨，引發社會極端動盪，打垮旅遊和零售業。更不幸的是如今一場疫情，就連僅存的金融和地產業都一落千丈。四大支柱皆受重創，刻下只能善用多年儲蓄渡難關，這刻正是港府須積極干預之時，若繼續耍花招，奉行所謂「大市場、小政府，積極不干預」的無為思維，試問與殺人屠夫有何分別！

今年1月，香港港口貨櫃吞吐量按年大跌兩成，已連挫24個月，2月數字勢更駭人，將打平2014至2016年的25個月最長連跌紀錄，足見貿易戰已令全球供應鏈產生不可逆轉的變更，對貿易業造成長遠且深重的負面影響。

本來，一個負責任的政府，眼見不能自主的外部風險不斷上升，理應主動強化內部需求，可事實是一無是處，反加深社會撕裂，連續大半年的動盪不安，嚇跑了全球旅客，「好客之都」驟變「好嚇之都」，零售和酒店業生意一落千丈，是不折不扣的人禍！

原以為春節前社會稍安定下來，經濟有喘息機會。詎料天降瘟疫，刺入本已七勞八損的零售旅遊業，較2003年沙士更慘情。令人擔心的是，已好景十多年的樓市開始不穩，各類物業頻見劈價，可港府至今仍冷眼旁觀，對各界疾呼「撤辣」視若無睹，漠視「樓災」成為經濟「催命符」的特大風險！

去年第4季，美國上市中資巨企來港作第二上市，幫了香港金融業一把，暫時紓解了資金流走的壓力，充撐了股市場面。可實際上，這些年金融業僅依賴「北水」，習慣了飯來張口，風險過分集中，不但埋下禍根，更令競爭力每況愈下。如今面對中國經濟急速放緩，若「北水」斷纜，金融業便「空心化」，相信惡果快暴露於人前。

本來，香港這個蕞爾小島，能有四大支柱平衡發展，互補不足，加上內地作後盾，只要港府用心經營，善用儲備戰略性推進長期可持續發展，絕對有條件經得起風浪。可惜管治班子一屆不如一屆，長年無所作為的因，造成今日百業蕭條、不堪一擊的果！

過去十多個年頭，全球「放水」造就可觀的資產升值及財富效應，港府尚可蒙混度日，可如今「黑雲壓城城欲摧」，內外齊颳大逆風，企業和打工仔水深火熱，若再不痛定思痛、多聽民意、精準下藥，能有好結局嗎？

－－－－－－