【財經要聞】經濟三重咒　四大支柱重創

中美貿易戰及香港反修例風波引發的社會動盪，早已令香港經濟飽受衝擊，現時又面對新冠肺炎疫情的挑戰，四大經濟支柱包括貿易、金融、旅遊零售及地產業均受重創。大行料今年香港經濟續跌，歷來首見連縮兩年。儘管港府宣布擬成立300億元「防疫抗疫基金」，惟業界指無力救經濟，促政府撤樓市「辣招」及加大救助力度，以免香港經濟淪陷。

【旅遊零售】

旅遊及零售業可說是香港四大產業中受創最深，有市場人士指，現時市況慘過沙士時期。儘管港府推出「抗疫」措施，向旅遊、零售及餐飲業提供一次過的現金津貼，惟業界認為只是「杯水車薪」，建議加大政策扶助力度，包括向旅遊及零售等行業提供免息無抵押貸款、退稅及豁免稅項等安排。

港府近日公布申請300億元撥款成立「防疫抗疫基金」，當中包括多項「派錢」措施，如向旅行社、持牌小食店及零售店等發放8萬元現金津貼，持牌大型食肆則可獲派發20萬元。

旅遊業議會主席黃進達指，津貼只能暫時緩解旅行社燃眉之急，應付租金和工資等日常營運開支，前線員工恐未能受惠，盼港府可提供免息無抵押貸款。同時，可在退稅及免稅方面，向旅行社和前線員工提供更具彈性的安排，但形式與細節仍要商討。

他對今年旅遊業首季盈利持悲觀看法，直言部分旅行社已經休業。業界暫時仍持觀望態度，等待疫情完結，且已開始採取成本節省措施，並預告將會有新一輪裁員潮，恐怕前線旅遊巴士司機和導遊將受累。

事實上，去年訪港旅客數字按年跌14.2%至逾5,590萬人次；今年1月訪港旅客初步數字只有320萬人次，即每日平均約10萬人次，與去年上半年平均每日20萬人次比較，按年跌53%。疫情影響下，訪港旅客勢再下挫。

香港中文大學工商管理學院高級講師李兆波指，港府新公布的現金津貼對旅遊及零售業只是「好過冇」，業主直接減租成效或更理想。他認為，政府可考慮向旅行社提供無息貸款，或鼓勵地產商減收舖租等。同時，當局可研究向市民「派錢」，以鼓勵消費。他又指，中長線業界不能再只聚焦中國旅客，應推出大型展覽及會展，吸引更多中高端商務旅客。

其實本港零售業早已步入「超級寒冬」。香港零售銷貨價值去年連跌11個月，其中，去年十月份按年跌24.4%，為有紀錄以來最傷。

香港化粧品同業協會會長何紹忠坦言，本地零售業生意「蝕到入肉」，當局應加大政策扶持力度，否則商戶只能結業。他指，港府給予業界8萬元現金津貼，對零售企業而言只是「安慰獎」，幫助不大；而且港府忽略了零售衍生的批發業務，於今次的援助措施中未能受惠。他直言，「批發業比零售業死得仲慘！」他目前未看到當局對未來三個月有何具體計劃扶持零售及批發業，慨嘆在零售、旅遊和餐飲業已遭受重創下，政府不能只提供「小恩小惠」。

何氏又建議當局設立支援基金，為內地經營業務的港商提供財政補助，並考慮調整利得稅的退稅上限。他又希望全港商舖業主可考慮改以營業額按百分比分成收取租金，與業界共渡難關。

【地產】

受去年社會亂局影響，香港樓市已逐步轉差，加上新冠肺炎疫情夾擊，更即時陷入困境。大型二手屋苑交投萎縮，業主為求吸客，最終大手劈價，甚至蝕讓才有人承接。

樓市轉差，亦拖累地產代理人數及分行數目下跌。據地產代理監管局資料，截至一月底持牌代理共39,322人，按月少196人，是2018年6月以來最少。分行則有6,992間，按月少84間，單月縮減量為2017年1月後最多。若以1月份整體樓宇買賣合約登記3,776宗計，即10.4名代理爭奪一宗買賣。

面對困境，地產代理界希望政府「撤辣」，撤回部分遏抑樓價措施，亦希望減免地產代理牌費，予業界一條「生路」。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則透露，2月首兩星期，公司香港住宅部佣金只得約5,000萬元，全月望可錄約1.5億元收入，但仍較3月跌三成，勢必錄虧損。他直言，地產代理業經營困難，希望當局減收或免收代理牌費。他強調，整體行業或香港若要得救，並非單靠「撤辣」催化樓市，政府應推出救市措施刺激經濟，以抵銷快將可能出現的倒閉及裁員潮問題。

在嚴峻的樓市環境下，代理要開源節流。美聯布少明指，自去年9月起，已有八成續約分行獲減租，平均減幅高逾兩成，最高更下調七成。

樓市近年受到政治事件衝擊，加上新冠肺炎疫情，令樓價持續有下調壓力，而俗稱「辣招」的樓市調控措施，卻是因應樓價上升時期而設，大部分已不合時宜。他促請政府取消推行多年的額外印花稅，並將雙倍印花稅稅率下調至推出「加強版」之前，助樓市「軟着陸」，避免經濟進一步惡化。

一手住宅交投都急挫，上半月全港新盤僅錄逾80宗成交，較1月同期跌逾九成，由於下半月市道未許樂觀，料全月數字將較上月大減。

有地產商高層坦言，即使開放售樓處及示範單位，準買家亦不敢參觀，短期難改善。當局應考慮延推空置稅，或研究政策可行性，亦需審視「辣招稅」，調低或撤銷影響本地用家的稅項。

事實上，各類物業價格由高位回落。據差餉物業估價署資料，私人住宅售價指數由去年5月至12月，跌幅達百分之四點六。商業物業跌勢亦明顯，私人寫字樓售樓指數由去年六月高位回落2.4%。私人零售舖位售價指數由去年五月高峰跌12.5%，為各類物業最多。

【出口】

香港外貿受中美貿易戰火拖累，導致去年整體出口貨值按年大跌4.1%，創2009年以來最大跌幅之後，今年1月再傳來新冠肺炎疫情噩耗。作為香港最大貿易夥伴的中國內地，其製造業幾乎全面停頓，不少輸港商品更被迫斷貨，痛擊香港貿易行業，本港貿易商家普遍寄望銀行勿打斷企業資金鏈，以免營商環境急劇惡化。

香港電鍍業商會永遠榮譽會長、中華廠商聯合會副會長吳國安直指，今次疫情對香港出口打擊最嚴重的是內地工人未能正常復工，勢拖累首季出口貨值表現。位於內地的工廠停工，導致農曆新年前接下的出口訂單只可延期交貨，加上需安排內地員工有薪休假，廠商們首季可能錄得零收入。

他以自身廠房為例，「舊訂單交貨期一日未定，都不敢接新訂單」。換言之，疫情擴散未止，內地製造業活動可能繼續癱瘓，香港出口及進口貿易將劫數難逃。最壞情況下，他估計香港出口廠商生意急縮，只好縮減員工數量等，以降低營運成本。

貿易商逆境生存，首要是資金鏈，而非稅收。他建議中港兩地銀行放寬銀根、延長貸款還款期尤其關鍵。若本港銀行能降低借貸條件或緩解融資問題，廠商始有望渡過難關。事實上，疫情期間，港府予企業稅項費用豁免的效益可能有限。

香港經貿商會會長李秀恒坦言，貿易戰、亂局以至疫情爆發，對香港企業造成沉重打擊，尤其是進出口生意。港府先後提出多輪支援企業的措施，儘管效益似乎有限，但冀相關措施可延續及擴大。一旦疫情未有改善，內地廠商受新增檢疫條例限制而步入觀察停頓期，在港出口商只能考慮縮投資規模。換言之，香港貿易或加速萎縮。

【金融】

新冠肺炎疫情令百業蕭條，本港金融服務業更是首當其衝，單是今年以來，香港交易所已接獲7家證券行在交易所停止營業的通知。業界料，今年可能有百家證券行結業。

事實上，證券行「放盤」叫價大跌五成也無人問津，要主動「投降」將牌照交還香港證監會。

證券及期貨專業總會會長王國安表示，證券行經營環境是史無前例的差，「中美貿易戰及本港社會動盪，已令行業元氣大傷，現時更係雪上加霜，我入行三十幾年，都冇見過咁差情況，一定衰過沙士時！」

他指，現時本港有約六百多家證券行，當中約七成是中小型券商，「好多證券行已頂唔順，今年有一百、幾十間停業，並不出奇。呢啲證券行養咗好多人，可以預期會有好多人失業。」王氏解釋，「經紀一向依賴佣金收入，過去五、六年零佣金已經令到我哋好傷；加上證監會監管太嚴，券商連孖展借貸業務都唔敢做，證券行根本無利可圖。」

證券經紀這行業現時根本看不到前景，他表示，「就算個股市轉勢，都要等時間，但香港依家咁多問題，點收科？」他認為，政府當務之急是要恢復經紀最低佣金，讓從業員可維持生計，「就正如揸的士都有起錶價一樣，的士司機可唔可以唔出糧？」其次是證監會監管應行「分級制」，按證券行的資本額分級監管，而不是「一刀切」，以提高行業成本效益。同時，政府也要扶持華資經紀，「新加坡都有扶持本地企業！」

證券業協會主席徐聯安表示，證券行停業趨勢由去年已開始，現時繼續浮現，「證券行的售價一定不會有吸引力，大部分都係講緊主動交番牌畀證監會，莫講話賣幾百萬元是不可能，如1號牌(證券交易)100萬元有人要，已經算好好！」

徐氏直言，短期內不能解決證券行經營困難的問題，但中長期當局有四項政策可考慮。第一是改善產品銷售渠道，「理財通只有銀行可做，證券行係咪都可以有份參與？」第二是增加資源支援證券業人才培訓，如提供津貼等，減輕券商營運壓力。第三是提高科技應用，讓中小型券商自力更生。第四是減免股票印花稅，以降低整體交易成本，可望刺激港股交投，「現時內地以及好多市場，僅賣出時要畀印花稅，但香港係買入及賣出都要畀。」

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