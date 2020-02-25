梁冠業：疫情蔓延　美股調整幅度大

肺炎疫情繼續肆虐，於日韓等地未有遏止迹象。過去一周，日本和南韓疫情形勢急轉直下。截至2月23日，日本再增69宗新冠肺炎病例，全國確診總數現已達838宗。日本疫情以東京都、北海道、愛知縣、神奈川縣等地最為嚴重。南韓方面，截至2月23日下午，該國已經新增確診感染病例169宗，總確診人數達到602人，死亡人數增加至5人。

受疫情困擾，環球市場逐漸意識到其對經濟的影響，負面情緒蔓延至各國股指市場。以日本為例，周一日經期貨大跌近3%。至於中國大陸因疫情問題暫時關閉部分廠房，導致生產鏈停頓，蘋果公司(Apple Inc.)更為此下調第1季度盈利預測，促使投資者不能再忽視疫情對經濟所帶來的打擊。美股近兩個月走勢強勁，直到上周始出現調整，市場以疫情消息作其沽貨誘因，但我們認為最主要的原因是美股目前估值實屬昂貴。

以標普為例，年初至今累升逾5%，完全跑贏中港股市，當中科技股如Tesla、亞馬遜、Apple股價更是如日中天。我們料疫情影響將陸續浮現，市場避險情緒急增，美股大可能借勢大幅調整，其深度不容忽視。

全球經濟放緩預期升溫，促使避險資金流進黃金市場，金價曾一度突破每安士1,620美元，為2013年2月以來新高。縱然日圓一直被投資者定為避險貨幣之一，但是次疫情未有驅使日圓擔演其重要角色。目前日本疫情問題持續惡化，市場擔心東京奧運或可能要取消或轉移城市舉行，令之前所投放的資金和努力受嚴重影響。另一方面， 受去年10月上調消費稅影響，日本去年第四季度經濟逾1年來首次萎縮，而且表現遠遜預期。若然肺炎情況未能受控，市場預計日本大可能再次面對通縮問題。

海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士)

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