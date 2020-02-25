林嘉麒：大市勢弱　27500封頂

港股終需面對現實，憧憬過後，回歸基本面，而現實是殘酷的，周一恒指出現較明顯調整，也是意料之事。

由新冠肺炎疫情開始，恒指低位見過26,145點，及後有封關、Home Office、停學、以及內地確診個案增長率下降等，市場一直在憧憬國家救市措施，終於等到上周四貸款基礎利率(LPR)下調。一如上周所料，市場早已消化此利好消息，在沒有下一輪的憧憬下，恒指已率先高位回落，上周四曾失守27,500，上周五更收於以下水平。

於過去的周末，南韓及意大利確診人數急增，南韓將疫情預警升至最高的嚴重級別，意大利封閉北部多個城鎮。投資風險胃納迅即下降，國際金價升至1,680元以上的七年高位，美國十年期債息亦曾低見1.439厘。事實上，種種避險迹象由上周開始出現，再配合近日疫情消息發酵，似乎大市早已打算反覆尋底。

上周曾提及，恒指早前以20天線作為支持，一直反覆向下，形成了新一輪下降形態。周一以裂口下跌的陰燭回補了2月6日的上升裂口，樂觀點看，補回裂口或造就未來再上升的動力。只可惜，短線疫情的壞消息會繼續率先反映在指數方面，而儘管恒指有機會反彈，也要留意20天線亦是一直向下。現時下降軌道介乎26,880至27,500點，以每日大約下移80點為方向，因此27,500的阻力變得愈來愈大，恒指短期再下試2月的低位26,145點。

港股受制於外圍因素走弱，惟A股仍處於較強走勢。儘管上周利率憧憬被消化，但內地多個部門發出強烈政策信號，無疑是給A股打了一支更大的強心針。

當中，人行副行長指出穩健的貨幣政策會更加靈活適度，並提到要動態調整定向降準的政策，支持三家政策性銀行繼續發揮作用；發改委提出針對性的減稅降費措施，加快再建項目和新開工項目建設進度；工業和信息化部召開加快推進5G發展、做好信息通信業復工復產工作電視電話會議，會議強調要加快5G商用步伐，推動信息通信業高質量發展。會議中再次提到，加快推出遠程辦公、在線教育等解決方案。估計這三個板塊將繼續成為資金追捧的對象，短線仍有鑊氣。

昨日A股指數中，除了滬綜指外全線上升，有些幅度更超過百分之一。A股強勢未變下，期望可以對恒指扶一把，有望守穩於26,145點以上。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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