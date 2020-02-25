美股冧市：交易量急增　重量級券商都頂唔住！

市場憂新冠肺炎疫情全球擴散，美國股市周一(23日)慘遭拋售，道指開市曾大冧近1,000點，大型券商富達(Fidelity)和嘉信理財(Charles Schwab)均表示，部分客戶交易期間曾出現技術性問題，主要由於交易量急增，其後有關問題已得到解決。

外媒報道，嘉信理財公關指：「由於交易量異常增加，部分客戶在開市期間，一些線上功能可能會出現延遲，但我們的系統良好並且正常運作。」嘉信理財管理着5.1萬億美元的資產，其中包括最近收購TD Ameritrade的資產。

另一方面，富達在開市後不久亦向外媒指，「有些客戶遇到技術問題，我們正在盡快解決有關問題。」富達是最大的線上券商，為旗下約3,000萬個客戶管理約7.8萬億美元的資產。

富達和嘉信理財在開市後約1小時回應外國傳媒指，有關問題已經得到解決。

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