全球冧市：歐股慘遭拋售　意國股市冧逾5%

市場憂新冠肺炎疫症擴散全球，歐洲股市周一(24日)收市急挫。英國富時100指數收報7,156點，跌247點或3.34%；法國CAC指數收報5,791點，跌237點或3.94%；德國DAX指數收報13,035點，跌544點或4.01%。

意大利新冠肺炎疫情大爆發，截至周一增至230人確診及7人死亡，當地股市意大利富時MIB指數急跌1,345點或5.43%，收報23,427點。

世界衞生組織總幹事譚德塞表示，新冠病毒現時並非在全球不受控地擴散，但日後有機會在全球大流行。

在疫情陰霾濃罩下，航空業需求恐受打擊，相關股份大瀉，易捷航空(EasyJet)、瑞安航空(Ryanair)全日分別下挫16.67%和13.79%。

旅遊股Tui亦急跌9.9%；德國活動製作公司CTS Eventim下瀉9.63%。

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