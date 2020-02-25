全球冧市：道指中段瀉逾千點　港股ADR現挫311點

新冠肺炎疫症迅速擴散全球，環球股市周一(24日)遭全線拋售，美股道指中段最多跌逾1,000點，現報28,008點，跌985點或3.4%；標指現報3,226點，跌111點或3.35%；納指現報9,209點，跌367點或3.84%。

港股ADR指數按比例計算，現報26,508點，跌311點或1.18%。滙豐控股ADR折合報55.21港元，跌2.28%；騰訊控股ADR折合報385.18港元，跌1.34%。

瑞穗駐新加坡的經濟及策略主管Vishnu Varathan指出，疫情不再限於中國，成為全球問題。

三菱UFJ首席金融經濟師Chris Rupkey認為，全球股市尚未反映中國供應鏈受影響，對企業盈利的打擊，相信投資者在中國恢復生產前會先行拋售，之後觀望疫情發展。

不過，股神巴菲特則呼籲投資者保持平常心。他在接受訪問時表示，自己在11歲的時候已開始買股票，當時沒有理會股市狀況，整體來說是每年也「淨買入」，但不是每日買股，也有高追過個別股份，但次數很少。

至於目前全球股市關注新冠肺炎疫情進展，他指出，其投資決定不是「逐日睇」，每日的新聞頭條不能幫助你買股，只要有機會，就可趁低買入心儀股份。被問到美股道指周一(24日)有機會甫開市就大跌，巴菲特直言，「這是好消息，是趁低入貨時機。」

他又認為，雖然美國經濟看起來仍健康，但相對6個月前，已不是太健壯了，主因是全球經濟面對逆風。

股份走勢方面，疫症肆虐下，旅遊相關股份跌勢延續，皇家加勒比郵輪股價現跌8.14%，美國航空急挫9.76%。

奢侈品股也是重災區，主要擔心各地遊客購物銳減。Coach及Kate Spade母公司Tapestry股價挫8.54%至25.61美元，羽絨品牌Canada Goose股價則挫1.72%。

重磅科技股亦難幸免，蘋果公司(Apple Inc.)股價跌4%至300.55美元，亞馬遜亦跌4.42%，至2,003.42美元。

【油市】

紐約期油現報每桶50.61美元，跌5.19%；布蘭特期油現報每桶55.23美元，跌5.59%。Raymond James分析師Pavel Molchanov認為，作為世界上最大的石油進口國的中國，其短期石油需求將大大低於年初的預期，這是無可避免的事實。

【匯市】

匯市方面，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數現報99.2，跌0.06%；歐元兌美元現報1.0864，升0.16%；英鎊兌美元現報1.2924，跌0.31%；美元兌日圓現報110.4，跌1.08%；澳元兌美元現報0.6615，跌0.18%；紐元兌美元現報0.6351，升0.03%；美元兌加元現報1.3272，漲0.36%；美元兌瑞郎現報0.9777，跌0.05%。

紐約期金現報每安士1,675美元，升1.61%。

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