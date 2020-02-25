全球冧市：投資名宿淡定　指非步入熊市

市場憂慮新冠肺炎疫情在全球擴散，環球股市周一(24日)急瀉，美股道指曾挫逾1,000點，跌幅逾3.5%。國際著名投資名宿、黑石集團副主席韋恩(Byron Wien)接受外媒訪問時表示，周一美股下挫並非熊市的開端。

韋恩說：「市場在任何時間都有機會出現5%至10%的回調。我們可能正經歷這個情況。我不相信這是世界末日。我認為疫情將會受到控制。」

他續指，相信目前不是熊市的開端，但可能是一個基於基礎形勢發展的重大調整。他相信這種回調將會被市場消化，股市繼而將恢復上行趨勢。

事實上，另一位元老級華爾街名人亦呼籲投資者保持平常心。股神巴菲特周一在接受訪問時表示，自己在11歲的時候已開始買股票，當時沒有理會股市狀況，整體來說是每年也「淨買入」，但不是每日買股，也有高追過個別股份，但次數很少。

至於目前全球股市關注新冠肺炎疫情進展，他指出，其投資決定不是「逐日睇」，每日的新聞頭條不能幫助你買股，只要有機會，就可趁低買入心儀股份。被問到美股道指周一(24日)有機會甫開市就大跌，巴菲特直言，「這是好消息，是趁低入貨時機。」

他又認為，雖然美國經濟看起來仍健康，但相對6個月前，已不是太健壯了，主因是全球經濟面對逆風。

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