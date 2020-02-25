紐油急挫逾3%　沙特阿美CEO：料下半年油市需求回升

市場憂慮原油需求受到打擊，國際油價周一(24日)下挫。紐約期油收報每桶51.43美元，跌1.95美元或3.65%，創自2月13日以來收市新低。

布蘭特期油收報每桶56.3美元，跌2.2美元或3.76%，創自2月12日以來收市新低。

Raymond James分析師Pavel Molchanov認為，作為世界上最大的石油進口國的中國，其短期石油需求將大大低於年初的預期，這是無可避免的事實。

沙特國家石油公司沙特阿美行政總裁則預計，冠肺炎疫情僅會對原油需求造成短期影響，有信心石油需求將在今年下半年提升，尤其是中國的石油需求。

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