全球冧市：有幾癲？美5大科企單日市值蒸發逾1.8萬億

新冠肺炎疫情憂慮陰霾濃罩全球，美股道指周一(24日)急瀉1,031點或3.56%，創兩年來最大跌幅。外媒報道，美國市值最大的5間科技公司市值單日蒸發2,380億美元(約1.85萬億港元)。

該5間科技巨擘包括蘋果公司、Facebook、亞馬遜、微軟，以及Alphabet，合共已經佔標普500指數(標指)總市值的近5分之1。該些公司的股價在周一收市跌幅介乎4.14%至4.75%；標指單日則下跌3.35%，至於以科技股為主的納指跌下挫3.71%。

事實上，5間公司之中，蘋果公司對中國市場的風險敞口最大，因為蘋果主要依賴中國的廠房來生產旗下智能手機iPhone。該公司上周發出業績預警，指3月季度的收入將不及此前預期。其餘的4間公司對中國的風險敞口則較低，當中Facebook和Alphabet基本上均沒有來自中國市場的業務。

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