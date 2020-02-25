【專家點評】古勝：港股大單邊市不日上演？
2020年02月25日 07:15
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新冠肺炎全球蔓延，今次連南韓、日本、意大利等先進國家都受害，再度觸發市場避險情緒，港股失守27,000點，昨(周一)單日插逾487點，料港股短期波動未完，惟明顯見到波幅開始收窄，看來距離大單邊市的出現，又近了一步。總而言之，大家入市要量力而為，切莫忽視宏觀經濟所存在的重大風險。
部分有國策護航嘅個股卻逆市回穩，中芯國際(00981)昨升1.8%報15.5港元，到底強勢能否延續？過去兩年，中美兩國不斷喺貿易、知識產權、科技方面大打出手。中興、華為都喺晶片技術受制於人，內地惟有急急加大投資本土產業，資期望可以自主研發。喺呢個背景之下，中芯去年第4季純利大增逾2倍至8,873.5萬美元。受消息刺激，該股本月14日試過上衝至17.92元創新高，但係單日轉向，仲要穿頭破腳向下，現時技術面都未見好轉，預期仲有機會向下調整。
因此，早前錯失入市機會嘅缸邊友，可以唔使心急，睇一睇14元支持位守唔守住先再作決定喇！
東網財經專欄作者 古勝
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