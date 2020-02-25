【專家點評】古勝：港股大單邊市不日上演？

新冠肺炎全球蔓延，今次連南韓、日本、意大利等先進國家都受害，再度觸發市場避險情緒，港股失守27,000點，昨(周一)單日插逾487點，料港股短期波動未完，惟明顯見到波幅開始收窄，看來距離大單邊市的出現，又近了一步。總而言之，大家入市要量力而為，切莫忽視宏觀經濟所存在的重大風險。

因此，早前錯失入市機會嘅缸邊友，可以唔使心急，睇一睇14元支持位守唔守住先再作決定喇！

東網財經專欄作者 古勝

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