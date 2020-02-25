【專家點評】陳正犖：A股短期內或續跑贏H股

截至上周五，滬深300指數自1月底以來反彈12%，跑贏MSCI中國指數5.9%及國企指數5.4%的升幅。我們相信主要原因是內地持續推出措施穩定經濟，推動企業復工，A股對政策的反應較H股更敏感。

近期內地部門已經多次出招，例如增加針對中小企貸款，並調低公開市場操作工具利率及貸款最優惠利率等等。我們預期未來幾星期，內地將進一步推出政策挽回經濟弱勢，料第二季及第三季，或額外將中期借貸便利或常備借貸便利利率，調低10個基點及5個基點，每季亦有機會再調低存款準備金率50個基點。財政政策方面，或將全年財政赤字預算提高至佔經濟總值3.5%，地方政府專項債券發行額度，亦可能擴大至3.5萬億元人民幣。

A股市場受零售投資者主導，股市交投主要來自散戶，他們投資情緒比較受政策影響。相反，H股市場受機構投資者主導，他們的部署比較受基本因素影響。花旗認為內地將推出更多刺激經濟措施，進一步放寬貨幣政策，A股或更直接受惠，而且3月業績期時，市場或調低企業盈利預測，對H股氣氛打擊或較大，故此直至3月A股有望繼續跑贏H股。

A股方面，我們建議吸納國策受惠股，尤其可留意槓桿比率較高企業，有條件受惠於內地減息。H股方面，投資者則可以留意基本因素良好股份。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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