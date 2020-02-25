微盟SaaS業務生產環境和數據遭破壞 股價挫逾6%
2020年02月25日 07:46
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微盟(02013)公布，公司獲悉SaaS業務服務出現故障，經調查後獲悉相關業務生產環境和數據遭到集團研發中心運維部一位核心運維員工人為破壞，導致公司當前暫時無法向客戶提供SaaS產品。公司已於2月24日向上海市寶山區公安局報案，目前該員工已經被公安局進行刑事拘留。就公司所知，該員工乃因個人精神和生活原因做出上述不當行為。董事會目前預計事件將會對集團SaaS業務營運帶來一定的負面影響，但不預計會影響集團其他板塊的業務。
微盟股價曾挫6.4%，低見5.55港元，暫維持逾半成跌幅。
公司稱，正在積極進行SaaS生產環境和數據的修復工作，預計2月25日晚上12時前將修復完成，所有新用戶將可繼續使用公司的SaaS業務；舊用戶的數據修復將可在2月28日晚上12時前完成，在此之前公司將提供臨時過渡方案。公司正在擬定相關賠付方案來補償因事故而遭受損失的商家。
於截至2018年12月31日止財政年度，公司SaaS業務收入為3.471億人民幣(下同)，佔該財政年度集團收入總額約40.1%，SaaS業務的毛利潤為2.949億元，佔該財政年度集團毛利潤總額約57%。於截至2019年6月30日止6個月，公司SaaS業務收入為2.191億元，佔當期集團收入總額約33.4%，SaaS業務的毛利潤為1.77億元，佔當期集團毛利潤總額約48.5%。
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