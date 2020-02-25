微盟SaaS業務生產環境和數據遭破壞　股價挫逾6%

微盟股價曾挫6.4%，低見5.55港元，暫維持逾半成跌幅。

公司稱，正在積極進行SaaS生產環境和數據的修復工作，預計2月25日晚上12時前將修復完成，所有新用戶將可繼續使用公司的SaaS業務；舊用戶的數據修復將可在2月28日晚上12時前完成，在此之前公司將提供臨時過渡方案。公司正在擬定相關賠付方案來補償因事故而遭受損失的商家。

於截至2018年12月31日止財政年度，公司SaaS業務收入為3.471億人民幣(下同)，佔該財政年度集團收入總額約40.1%，SaaS業務的毛利潤為2.949億元，佔該財政年度集團毛利潤總額約57%。於截至2019年6月30日止6個月，公司SaaS業務收入為2.191億元，佔當期集團收入總額約33.4%，SaaS業務的毛利潤為1.77億元，佔當期集團毛利潤總額約48.5%。

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