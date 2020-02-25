【市前重點睇】美股瀉逾3%　油價續挫

●美匯指數跌至99.35，離岸人民幣(CNH)高企7.0343，美元兌日圓見110.77，歐元升上1.0853，英鎊處1.2925。金價觸及1,689美元後升勢回順，最新報1,657美元。油價瀉逾3%，布油跌穿57美元，紐油低企51.44美元。道指期貨重上二萬八關，亞洲交易時段升不足百點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指挫逾200點。

●美國市值最大的5間科技公司市值周一(24日)單日蒸發2,380億美元(約1.85萬億港元)。

●美國10年期國債孳息率挫10.08點子，報1.3705厘。

●意大利新冠肺炎疫情大爆發，截至周一增至230人確診及7人死亡，當地股市意大利富時MIB指數急跌1,345點或5.43%，收報23,427點。

●港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報26,509點，跌311點或1.17%。

●即月恒生指數夜期收報26,443點，跌220點，低水378點，成交47,394張，較上周五(21日)夜期交易時段的成交張數(28,566張)急增65%。

●紐約期油收報每桶51.43美元，跌1.95美元或3.65%，創自2月13日以來收市新低。布蘭特期油收報每桶56.3美元，跌2.2美元或3.76%，創自2月12日以來收市新低。

●紐約期金收報每安士1,676.6美元，升27.8美元或1.7%，創自2013年2月以來收市新高。

●沙特國家石油公司沙特阿美行政總裁則預計，新冠肺炎疫情僅會對原油需求造成短期影響，有信心石油需求將在今年下半年提升，尤其是中國的石油需求。

●中國人民銀行指出，穩健貨幣政策將更加注重靈活適度，將用好已有金融支持政策，適時推出新的政策措施，有效對沖疫情帶來的影響。

●中國決定推遲召開今年的全國政協會議和人大會議，具體時間另行確定。

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