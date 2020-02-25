【股民熱話】企業沒有收入　減稅減租　有用嗎？

過去一個周末，筆者沒有聽從政府呼籲留在家中，而選擇出外用膳。去咗過去常到的商場食店門前，才發現該店已結業，心裏有點難過，畢竟過去長期捧場，見其捱不過「疫」潮，實在可惜。

都要醫肚，結果去咗另一家食肆，有半場烏燈黑火，其餘半場呢？僅兩張枱。廚房、清潔、收銀、侍應，做嘢的人數多個客人，場面何其冷清。筆者相信，如此市道，做一晚、蝕一晚。在老闆的角度，無心戀戰，想關門止蝕，可以理解。

周一(24日)為二月初二「龍抬頭」，筆者按習俗去理髮。過去這位髮型師客似雲來，必要提早預約，否則任你已站在店門前，都請返歸再約。但周一仍選擇直接去舖頭一試，推門見髮型師僅閒着看電話，竟然無客！記憶中這是未曾見過的畫面。髮型師直言年初五開工以來，都是這樣拍烏繩，我這舊客仔算是「雪中送炭」了！雖然業主肯減租四成，月租五萬變三萬，但慨嘆若然如此市道再多兩、三個月，只怕也是做不下去了！

親身落場體驗經濟市道過後。筆者有感，若今次疫情真係喺第二季持續，這個病毒不單只會殺人，還會殺掉大量中小型企業！事實上，政府單靠減稅，難助企業渡難關，皆因企業無收入，即係連交稅的資格都冇，減稅有何即時幫助？更何況，唔係個個業主肯減租，有啲大業主認為有租約在先，減租係人情，唔減係道理，企業要硬食，食唔落就要執笠。

如無意外，咁落去，今年5、6月，香港的失業率將會升穿5%，消費信心會更疲弱。本周的財政預算案，若然沒有為樓市「減辣」，亦沒有其他更實在的防疫措施，以穩住經濟局面的話，只怕消費和投資信心會去到崩潰的邊緣。經濟欠缺回穩的基礎，甚麼刺激經濟，只會徒勞。

恒指周一又復失兩萬七關，反正兩萬七樓上就乏力再上，向下兩萬六是初步支持，上落格局未變，短線股友都係傾向等再落啲先至睇位行事。事實上，雖則說市場有危才有機，但刻下沒有足夠條件確認浪底在哪裏，誠然難以評估何時才是機會。萬一這個政府真的繼續毫無長進，敗家下去，外資繼續求去，單靠中資撐場，眼前的維穩局面，恐怕唔頂到幾耐。與其急着去估底，倒不如以守代攻，諗諗如何能熬過漫長寒冬，求人不如求己！

東網財經專欄作者 帥哥

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